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TRÁFICO

Suspeito de praticar tráfico de drogas no modelo delivery é preso pela PM em Umuarama

Suspeito de 26 anos já possuía registros por tráfico e utilizava o próprio carro e celular para realizar as entregas na cidade

Escrito por Da Redação
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Suspeito de praticar tráfico de drogas no modelo delivery é preso pela PM em Umuarama
Autor Na fiscalização de rotina, constatou-se também que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - Foto: Reprodução CGN

Um homem de 26 anos foi preso por suspeita de praticar tráfico de drogas na modalidade delivery na noite de sexta-feira (30), por volta das 19h50, na Zona Três, em Umuarama. A prisão ocorreu durante uma operação promovida por equipes de inteligência e pelo policiamento ostensivo do 25º Batalhão de Polícia Militar, motivada por denúncias de que um automóvel estaria sendo utilizado para comercializar e entregar entorpecentes em diversos pontos da cidade.

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Com base nas informações recebidas, os policiais realizaram patrulhamento e localizaram o veículo suspeito em uma via pública da região. Durante a abordagem, os agentes encontraram dinheiro trocado em posse do condutor e, ao inspecionarem o interior do carro na presença do suspeito, apreenderam dezenas de porções de substância análoga à cocaína já embaladas para venda, além de um aparelho celular apontado pela corporação como o meio utilizado para o agendamento das entregas.

Na fiscalização de rotina, constatou-se também que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), razão pela qual o veículo foi recolhido ao pátio e as infrações de trânsito foram lavradas. O boletim da ocorrência não especificou a quantia exata de dinheiro apreendida nem o peso total da droga recolhida.

Consultas aos sistemas de segurança revelaram que o detido já apresentava antecedentes e registros por investigações relacionadas ao tráfico de drogas. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, acompanhado de sua defesa e com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Umuarama, que dará prosseguimento às investigações.

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´polícia NOTÍCIAS segurança pública tráfico Umuarama
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