Suspeito de matar recém-nascida com tiro na cabeça em Maringá é preso

Um jovem, de 20 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (14) suspeito de assassinar a tiros uma bebê de 45 dias, o pai e mãe dela em Maringá, no Noroeste do Paraná. O crime aconteceu no último dia 2 de agosto, no bairro Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto.

O suspeito foi encontrado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas de Maringá. Ele foi apontado por testemunhas como sendo um dos autores do crime. No dia do assassinato, o atirador entrou em uma veículo Fiat Uno e fugiu em alta velocidade.

Foto por Reprodução/RICtv Maringá

Ainda na tarde da quarta-feira, 2 de agosto, um adolescente de 16 anos havia sido apreendido na cidade de Sarandi, Região Metropolitana de Maringá. O menor foi ouvido e liberado. Ele seria suspeito de participar do crime, mas após as oitivas foi colocado em liberdade.

