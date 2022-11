Suspeito de matar pelo menos 5 pessoas é preso em operação no Paraná

Da Redação

Uma operação conjunta da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, prendeu seis pessoas suspeitas de envolvimento em pelo menos nove homicídios na cidade. Um dos homens detidos é suspeito de executar pelo menos cinco pessoas.

Segundo o delegado Fábio Machado, os crimes têm relação com o tráfico de drogas. “A gente vinha com uma sequência significativa de homicídios acontecendo aqui em São José dos Pinhais, foram pedidos alguns mandados de buscas aqui nas residências, e nós conseguimos apreender vários objetos importantes para provas, as armas de fogo que foram utilizadas nestes crimes, e farta quantidade de drogas”, explicou ele ao site Ric Mais.

Na operação, foram apreendidos coletes à prova de balas, pelo menos 4 armas, drogas, celulares e veículos. A suspeita é de que uma casa de alto padrão, com piscina, era usada pelo grupo para planejar os assassinatos. A quadrilha teria relação com as mortes de Rodrigo Biscaia, de 35 anos, morto com 30 tiros na cabeça em um bar na cidade no final de semana, e João Paulo, de 23 anos, executado em uma tabacaria.

“Seis pessoas estão presas em flagrante e, por incrível que pareça, são pessoas também ligadas a este grupo criminoso. Eles podem ser indiciados pela associação criminosa, pelo tráfico de drogas, e também por cerca de 9 homicídios que aconteceram nos últimos dias”, relatou o delegado Machado.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3299-1540, diretamente com a equipe de investigação.

Com informações Ric Mais

