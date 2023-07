Suspeito de matar o próprio irmão teria se acidentado durante a fuga

Polícia Militar foi ao local do assassinato

O delegado Diego Elias Almeida informou nesta segunda-feira (3) que um homem, de 24 anos, suspeito de ter matado o próprio irmão em Maringá, norte do Paraná, teria se envolvido em um acidente de trânsito na Vila Operária durante a fuga.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (2), quando o suspeito atingiu nove golpes de faca no irmão em uma casa localizada na Rua Guilhermina Mazolino, no Jardim Piatã. A vítima, de 42 anos, morreu no local.

-LEIA MAIS: Homem é morto a facadas pelo próprio irmão em Maringá

O Siate esteve no local e atendeu o rapaz, que se recusou a ser encaminhado para o hospital após a queda de moto. No local, os bombeiros encontraram um canivete com manchas de sangue, arma que teria sido utilizada para o assassinato.

O canivete foi apreendido e entregue na delegacia de policia civil. O nome apresentado aos bombeiros é do indivíduo investigado pela DHPP. A autoridade policial acredita que o suspeito deverá se apresentar nas próximas horas.

Com informações do Corujão Notícias.

