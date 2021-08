Da Redação

Suspeito de matar mulher durante encontro é preso no PR

Foi preso nesta terça-feira (10) um homem, de 50 anos, suspeito de assassinar uma mulher com quem marcou um encontro em Ponta Grossa, no Paraná. A vítima, Liliane Ferreira dos Santos, foi encontrada dentro da própria casa, nua e com várias marcas de faca.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Civil, a irmã de Liliane foi à residência no dia 9 de julho pois a vítima não apareceu para trabalhar e também não respondia mensagens ou telefonemas de familiares.

Ao chegar na casa, precisou arrombar a porta. Além de se deparar com a irmã morta, a familiar percebeu que não existiam sinais de arrombamento e eletrônicos e pertences pessoais da vítima haviam sumido.

continua após publicidade .

Segundo as investigações da polícia, Liliane se encontrou com um homem quatro dias antes de ser encontrada sem vida. Testemunhas disseram que o suspeito permaneceu por dois dias na residência e deixou seu carro estacionado no quintal.

Após a identificação do suspeito, a Polícia Civil solicitou sua prisão preventiva, a qual foi decretada pela Justiça nesta terça. Ele foi localizado no mesmo bairro onde a vítima vivia.

Com informações da ricmais.