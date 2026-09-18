Suspeito de matar mulher após balada no PR estuprou e matou criança de 10 anos

O homem de 26 anos, natural da Bahia, que foi preso nesta sexta-feira (18) em São Paulo como principal suspeito da morte de Maria Fernanda Naiser Fragais, em Curitiba (PR), já havia matado uma menina de 10 anos quando era adolescente. Ele foi apreendido aos 17 anos pelo estupro e pela morte de Milena Alves, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, em 2018.

📰 LEIA MAIS: Suspeito de matar mulher após balada é preso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A criança foi encontrada morta pela mãe dentro de casa, com marcas de estrangulamento. Na época, a polícia apontou que o então adolescente, vizinho da vítima, desapareceu após o crime. Ele também teria cometido estupro contra outra mulher no mesmo período. Como era menor de idade, a Justiça determinou sua internação por três anos.

Após deixar a Bahia, o homem passou por Minas Gerais e, desde 2024, acumula registros criminais no Paraná. Em Curitiba, responde por um caso de estupro ocorrido em 2024, quando teria embebedado a vítima em uma balada e mantido relações sem consentimento. Em 2025, foi preso por violência doméstica contra a ex-companheira, mas foi solto meses depois. Em junho de 2026, a Justiça expediu um novo mandado de prisão preventiva contra ele por descumprimento de medidas cautelares relacionadas a ameaça, violação de domicílio e vias de fato. No momento do crime contra Maria Fernanda, ele já estava foragido.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maria Fernanda morava em Palmas, no Sul do Paraná, e estava em Curitiba para visitar familiares. Na noite de sábado (12), ela foi a uma casa noturna no bairro Pinheirinho acompanhada da sobrinha e de uma amiga. Conforme as investigações, ela conheceu o suspeito naquela noite e os dois foram vistos juntos dentro do estabelecimento. Antes de sair, Maria Fernanda deixou o celular, a bolsa e outros pertences com a sobrinha.





Foto: Divulgação/PCPR Foto: Divulgação/PCPR

Imagens de câmeras de segurança registraram os dois deixando a balada juntos e, em seguida, caminhando abraçados por uma rua em direção a uma área de mata, às 3h26 de domingo (13). Cerca de oito minutos depois, o homem aparece retornando sozinho pelo mesmo caminho. O corpo da vítima foi encontrado na terça-feira (15), sem roupas e dentro de uma valeta, a cerca de 150 metros da casa noturna. A perícia apontou sinais de estrangulamento e possíveis marcas de abuso sexual, que ainda dependem de confirmação do Instituto Médico Legal (IML).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a delegada Camila Cecconello, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito possui 1,90 metro de altura e porte físico robusto. A investigação apurou que ele utilizou essa disparidade física para impossibilitar qualquer possibilidade de defesa da vítima.

Após o crime, o homem fugiu para São Paulo, onde foi localizado e preso em uma ação conjunta da Polícia Civil do Paraná (PCPR) com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil paulista. Contra ele foi cumprido o mandado de prisão preventiva de junho de 2026. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e deve ser recambiado ao sistema penitenciário do Paraná.

Em entrevista à imprensa, o suspeito negou o crime e afirmou que deixou a balada sozinho. A versão, no entanto, é contradita pelas imagens de câmeras de segurança. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime e confirmar a identidade do suspeito, que ainda depende de diligências oficiais.