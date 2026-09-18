Suspeito de matar mulher após balada é preso em Curitiba

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (18), em São Paulo, um homem de 26 anos suspeito de assassinar e ocultar o corpo de Maria Fernanda Naiser Fragais, de 42 anos. O crime ocorreu no último domingo (13), no bairro Pinheirinho, em Curitiba. A captura foi realizada por meio de uma operação conjunta de inteligência entre as polícias civis do Paraná e do Estado de São Paulo, após o investigado fugir para a capital paulista. Ele deve ser transferido em breve para o sistema penitenciário paranaense.

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De acordo com as investigações, a vítima e o suspeito se conheceram em uma casa noturna da região poucas horas antes do crime. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram os dois saindo juntos por volta das 3h25 da madrugada, caminhando em direção a um matagal na Rua Gertrudes Cruz de Andrade. Cerca de sete minutos depois, as imagens mostram o homem correndo sozinho no sentido oposto e, em seguida, retornando brevemente ao local. O investigado, que se apresentou na festa como sendo de Minas Gerais, foi a última pessoa vista com a mulher.

O corpo de Maria Fernanda foi localizado dois dias depois, na terça-feira (15), em uma valeta a menos de 300 metros da balada. A vítima estava despida e apresentava sinais de violência, com indicativos de possível abuso sexual. Exames preliminares da Polícia Científica confirmaram que a morte foi causada por asfixia mecânica, resultante de estrangulamento ou esganadura. A polícia destacou que o suspeito, que tem 1,90 metro de altura e porte físico robusto, valeu-se dessa diferença física para impedir qualquer chance de defesa da vítima.

Maria Fernanda era natural de Palmas, no Sul do Paraná, e passava alguns dias em Curitiba a turismo, acompanhada de uma sobrinha. A familiar confirmou que a tia e o suspeito mantiveram contato romântico durante a festa e chegaram a ser vistos dançando juntos. A vítima deixa uma irmã e dois netos.

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Com o avanço das apurações, o homem foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Durante a prisão, a polícia constatou que ele já possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido em junho deste ano, por ameaça, violação de domicílio e vias de fato no contexto da Lei Maria da Penha.