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Suspeito de matar morador de rua espancado morre em confronto com a PM em Rolândia

Possível discussão anterior e uma dívida de drogas estão entre as hipóteses mencionadas pelas autoridades, mas nenhuma foi confirmada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeito de matar morador de rua espancado morre em confronto com a PM em Rolândia
Autor Foto: Tarobá

Um homem morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) na tarde desta sexta-feira (30) em Rolândia (PR) e outros dois foram presos. O grupo é suspeito de envolvimento no assassinato de Marcos Alves dos Santos, de 45 anos, encontrado morto pela manhã na Vila Oliveira. A vítima estava em situação de rua e foi espancada até a morte.

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Após levantamentos sobre o homicídio, os policiais identificaram três possíveis envolvidos e iniciaram as buscas. Imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas ajudaram a apontar as características dos suspeitos, que teriam deixado o local do crime em bicicletas.

As equipes localizaram o grupo na região da Rua Marfim, também na Vila Oliveira. Ao perceberem a presença policial, os homens fugiram em direção a uma área de mata. Durante o acompanhamento a pé e o cerco, dois suspeitos foram detidos.

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De acordo com a PM, o terceiro homem avançou contra uma equipe da Rotam utilizando uma arma branca e foi atingido por disparos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte. Nenhum policial ficou ferido.

As equipes apreenderam as bicicletas que, conforme a polícia, teriam sido usadas pelos envolvidos após o homicídio. Os dois presos foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Rolândia com os materiais recolhidos. Um deles usava tornozeleira eletrônica.

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A motivação do assassinato ainda não foi esclarecida. Possível discussão anterior e uma dívida de drogas estão entre as hipóteses mencionadas pelas autoridades, mas nenhuma foi confirmada;

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CONFRONTO POLICIAL homicidio MORADOR DE RUA notícias locais POLICIA MILITAR Rolândia
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