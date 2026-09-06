Suspeito de matar médica a facadas em Maringá é localizado ferido em Mandaguari

Homem, apontado como principal suspeito do crime, estava com diversos ferimentos de faca e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá

O principal suspeito de assassinar uma médica a facadas em Maringá na noite de sábado (5) foi localizado pela polícia na cidade de Mandaguari, também no interior do Paraná. O homem, que era companheiro da vítima, estava com ferimentos pelo corpo causados por golpes de faca e precisou ser encaminhado para atendimento médico.

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Segundo informações preliminares divulgadas pela Polícia Militar (PM), o homem apresentava cerca de 17 perfurações e as circunstâncias desses ferimentos ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. Ainda não há confirmação se ele foi ferido por outra pessoa ou se teria tentado contra a própria vida. Após ser localizado em Mandaguari, o suspeito foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá (HUM), onde permanece sob escolta policial.

A polícia chegou até o suspeito após as equipes de segurança iniciarem as diligências em busca do autor do crime. Conforme a apuração inicial, o homem teria deixado o apartamento, localizado nas proximidades da Avenida Itororó, na região do Bosque 2, logo após a morte da médica.

O corpo da vítima foi encontrado pelas equipes de resgate acionadas por moradores que ouviram o choro prolongado de um bebê no apartamento. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a mulher sem vida e a criança ao lado do corpo, mobilizando o atendimento das autoridades competentes. O caso está sendo tratado inicialmente como feminicídio e a Polícia Civil ficará responsável pela investigação para esclarecer a dinâmica e a motivação do crime.

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