Suspeito de matar família a facadas em Umuarama é preso

O suspeito de esfaquear três pessoas da mesma família em Umuarama, noroeste do Paraná, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (9). O homem, Jean Michel de Souza, é esposo de Jaqueline, uma das vítimas.

Ele chegou há pouco na 7ª Subdivisão Policial de Umuarama e deverá prestar depoimento à polícia. A prisão foi confirmada pelo advogado de Jean, Eric da Costa.

O caso:

Os corpos do casal foram encontrados pela empregada doméstica da família, que chegou para trabalhar e se deparou com as vítimas caídas. Ela procurou ajuda dos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar (PM).

A PM fez o isolamento do local para aguardar investigadores da Polícia Civil (PC) e acionou o Samu para socorrer a empregada, que estava chocada com a cena. Ela foi encaminhada ao Pronto-Atendimento.

Após a chegada da PC, o corpo de Jaqueline foi encontrado em um dos quartos, com roupas, dentro de uma banheira.

