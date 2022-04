Da Redação

Suspeito de matar ex a tiros dentro de igreja em Londrina é preso

O homem suspeito de matar a ex-companheira a tiros dentro de uma igreja, em Londrina (PR), na terça-feira (5), foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na tarde desta quinta-feira (7), em Piracicaba (SP).

A polícia informou que ele era monitorado por equipes desde que saiu do Paraná e quando chegou no quilômetro 156 da Rodovia Comendador Mário Dedini (SP-308) passou a ser acompanhado por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) depois de desrespeitar ordens de parada.

Ainda de acordo com a polícia, ao chegar na Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), conhecida como estrada velha de Tupi, o suspeito perdeu o controle do carro, modelo Peugeot 207, em uma curva no quilômetro 10, e capotou.

O suspeito teve ferimentos leves e foi preso. Com ele, foi encontrada uma pistola calibre 380 com a numeração raspada. Ele confessou para a polícia, que a arma foi a utilizada no crime e que estava fugindo para o nordeste.