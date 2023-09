Suspeito de matar avô e simular acidente doméstico é preso no Paraná

A Polícia Civil prendeu um homem, de 35 anos, suspeito de matar o avô de 92 anos e simular acidente doméstico em Francisco Beltrão (PR). O mandado de prisão foi cumprido na manhã desta quinta-feira (14), enquanto o crime ocorreu em 2 de abril deste ano.

De acordo com as investigações, o neto e a vítima moravam juntos em apartamento localizado no Bairro Cristo Rei. Além disso, os investigadores verificaram a presença de respingos de sangue em locais e alturas diversas. Eles também observaram sinais característicos de que as paredes e o piso do imóvel foram lavados.

Ainda segundo o inquérito da Polícia Civil, a partir da interpretação geral do local, do cadáver e dos vestígios elencados, possivelmente a vítima foi ferida no corredor, tendo sido removida para o banheiro, dentro do box, local onde foi lavada com água.

O suspeito, no entanto, alegou que chegou no apartamento e viu o corpo do avô caído no box do banheiro por volta de 22h30. Cerca de uma hora depois, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender o suposto acidente doméstico.

Devido aos sinais de violência no cadáver, a polícia também foi contatada para comparecer no local. A Polícia Civil deve concluir a apuração do crime em breve. O suspeito deverá ser indiciado pela prática de homicídio doloso e por fraude processual, considerando que alterou o local do crime e o corpo da vítima, dificultando o trabalho policial.

