O homem suspeito de matar um aluno a golpes de barra de ferro dentro de uma academia em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, apresentou-se espontaneamente à Polícia Civil e foi liberado após prestar depoimento. O crime vitimou Adriano Anhasco, de 40 anos, na tarde da última quarta-feira (18), no bairro Campos do Iguaçu.

LEIA MAIS: Motiva Paraná inicia construção de nova base da PRF na BR-369 em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) confirmou que o investigado compareceu à unidade policial, foi ouvido e acabou liberado logo após a oitiva, ressaltando que as investigações prosseguem para o completo esclarecimento do caso. A principal hipótese apurada aponta para uma motivação passional, já que há suspeita de que o homicídio tenha sido motivado por um suposto envolvimento entre Adriano e uma mulher que também teria relação com o agressor.

O assassinato ocorreu em uma academia localizada na Avenida Pôr do Sol. Segundo as informações apuradas, o suspeito chegou ao estabelecimento em um carro prata e perguntou pela vítima. Ao confirmar que Adriano estava no local, o homem pulou a catraca, invadiu o espaço e desferiu diversos golpes de barra de ferro contra a cabeça do aluno.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado para atender a ocorrência, mas Adriano não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.