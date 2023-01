Suspeito de matar adolescente com saca-rolhas é preso no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O suspeito do crime foi identificado como Leandro Alves da Costa, de 33 anos, preso no fim de 2022 em Irati, no sul do Paraná

A Polícia do Paraguai investiga o assassinato de uma adolescente de 15 anos com o uso de saca-rolhas, em Cidade do Leste, na fronteira com o Brasil, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

continua após publicidade .

O suspeito do crime foi identificado como Leandro Alves da Costa, de 33 anos, preso no fim de 2022 em Irati, no sul do Paraná, após apresentar uma CNH falsa e ser identificado como 'possível serial killer' procurado pela Polícia Civil de Goiás, por suspeita de matar uma garota de programa no estado.

-LEIA MAIS: Homem se pendura no carro da ex, cai do veículo e é atropelado 4 vezes

continua após publicidade .

Nas imagens, o homem é visto saindo de um apartamento e depois em uma distribuidora de bebidas. Em seguida, ele é flagrado entrando em um motel. De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, logo após esse registro ele teria usado um saca rolhas para matar a adolescente.

O comissário principal da Polícia Nacional do Paraguai, Hugo Grance, explicou que um aplicativo de transporte ajudou os policiais a dar início à investigação.

"A partir daí começou a investigação até chegar ao lugar em que ele estava vivendo. E com a comparação das gravações das câmeras de segurança e mais informações da dona do apartamento que ele alugava , fomos nos aprofundando até termos a imagem e uma possível identificação", disse.

continua após publicidade .

A Polícia Nacional do Paraguai pediu ajuda para a Polícia Federal (PF), do Brasil. Já havia suspeita de que o possível autor do crime teria atravessado a Ponte Internacional da Amizade e fugido para o lado brasileiro da fronteira. As informações foram compartilhadas através do Comando Tripartite, um acordo de cooperação entre as forças de segurança do Brasil, Paraguai e Argentina.

CRIMES NO PARAGUAI

Após a prisão de Leandro, as polícias do Brasil e do Paraguai iniciam uma nova fase de investigações. O suspeito pode ter envolvimento em outros crimes violentos tanto no Brasil, como no país vizinho.

Além do rosto, os possíveis crimes poderão ser identificados por uma outra característica de Leandro: ele não tem dois dedos da mão direita, além disso, conforme a polícia paraguaia, ele tem uma forma de agir, que já despertou a atenção das autoridades.

continua após publicidade .

No quarto de motel em Cidade do Leste, onde teria matado a adolescente, os policiais encontraram uma mala de viagem. Nesse caso ela estava vazia, mas o subcomissário da Polícia Nacional do Paraguai, Flavio Santa Cruz, acredita que isso tem semelhança com outros crimes em investigação no país e que ainda não foram solucionados.

"Não descartamos que ele possa ser autor de outros crimes cometidos em anos anteriores, tendo em conta o modus operandi. Existem antecedentes no Paraguai onde mulheres foram vítimas de casos de homicídio no qual foram desmembradas e colocadas em malas de viagem, características similares às cometidas por Leandro. São essas características que dão a suspeita de que se pode se tratar da mesma pessoa como autor desses crimes", afirmou o comissário.

continua após publicidade .

De acordo com investigações, o intervalo entre o crime que ele teria cometido em Goiás e o assassinato no motel em Cidade do Leste, foi de 20 dias.

CRIMES EM GOIÁS

No Brasil, um inquérito de 2014 da Polícia Civil de Goiás mostra que Leandro foi denunciado por várias mulheres. Na época, o delegado definiu Leandro como um criminoso de 'altíssima periculosidade', autor de pelo menos sete estupros, estupros tentados e tentativas de homicídio.

O último assassinato de Goiás, em que ele é investigado, envolve a garota de programa Deyselene de Menezes Rocha, morta carbonizada no dia 13 outubro de 2022, em um matagal em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. O corpo apresentava sinais de tortura, como um arame enrolado no pescoço.

As informações são do site g1.

Siga o TNOnline no Google News