Suspeito de matar a namorada é preso em operação no Paraná

Cauane Zavolski Martins, de 20 anos

Um homem de 40 anos foi preso nesta quarta-feira (5) suspeito de matar a namorada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Polícia Civil, ele era companheiro da jovem Cauane Zavolski Martins, de 20 anos, que teve a ossada localizada em março deste ano.

Ela desapareceu em janeiro depois de um jantar com a família e o namorado. Desde então, a polícia apontava o homem de 40 anos como suspeito do crime.

O delegado Fernando Jasinski, responsável pelo caso, afirmou que a motivação pode ser um segundo relacionamento da vítima e uma foto recebida pela vítima no dia em que desapareceu.

"Constatou-se que Cauane teria mais um relacionamento. Tanto com esse indivíduo tanto com um policial militar da reserva, ou seja, aposentado. Que nessa data inclusive teria mandado uma foto quando estava na ativa, de farda. Supostamente essa pode ser a motivação do crime", explicou o delegado.

Ele também afirmou que a polícia suspeita que o homem seja integrante de uma organização criminosa.

As investigações também mostram que outras duas pessoas são apontadas como ajudantes na ocultação do cadáver da jovem.

Com informações, G1

