Suspeito de manter mulher em cárcere privado é preso novamente no PR

A Polícia Civil prendeu, novamente, o homem suspeito de manter a companheira em cárcere privado em Goioerê, noroeste do Paraná. O fato foi registrado em 20 de fevereiro época que o suspeito foi preso pela primeira vez, porém foi solto pela Justiça. Na época a vítima de 42 anos mandou uma mensagem de socorro para um policial militar, que acionou outras equipes.

O suspeito foi preso nesta terça-feira (28) após cumprimento de mandado expedido pela Justiça. Ele, que tem 38 anos, foi localizado em Umuarama, também no noroeste.

"Preciso de ajuda, não posso falar muito. Estou sofrendo agressão física. Ele me tranca e me dopa [...] está super agressivo. Se ele desconfiar, ele me mata", escreveu a vítima na mensagem enviada ao celular da PM.

Após ser resgatada, a mulher relatou que foi mantida presa por quatro dias, entre 13 e 16 de fevereiro. Ela relatou que estava sendo agredida com socos na cabeça e em outras partes do corpo, o que, segundo a polícia, foi confirmado por laudo médico.

Após a denúncia, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) negociaram com o suspeito a entrega da vítima.

O homem foi encontrado nos fundos da residência e levado para a delegacia. Ao analisar o caso, a Justiça entendeu que ele poderia responder pelo crime de violência doméstica em liberdade.

O Ministério Público pediu a prisão do suspeito, o que foi acatado. Ele permanece preso na Delegacia de Goioerê.

As informações são do G1.

