Suspeito de manter mulher em cárcere é espancado em Ponta Grossa

Da Redação

Ocorrência registrada na noite de domingo

Um homem suspeito de manter uma mulher e as duas filhas dela em cárcere privado foi por espancado por moradores na região de Olarias, em uma casa próxima do Colégio José Elias da Rocha, na noite deste domingo (30). Após a sequência de agressões, equipes do Samu e da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas e encaminharam a vítima do espancamento para um hospital de Ponta Grossa.

Não foram repassadas informações sobre a idade do homem ferido, que levou diversos golpes na cabeça, e nem sobre seu o atual estado de saúde. No entanto, durante a ocorrência, oficiais da GCM confirmaram que o rapaz suspeito do cárcere privado - que havia trazido a mulher e as filhas na noite de sábado (29) para o local - estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. As informações são do site aRede.





