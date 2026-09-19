Suspeito de invadir casa morre após cair de paredão de 15 metros no Paraná

Homem tentou fugir após ser flagrado pela proprietária de uma residência e caiu de uma altura de cerca de 15 metros em uma área de difícil acesso

Um homem morreu após cair de um paredão de aproximadamente 15 metros de altura durante uma tentativa de fuga, na tarde dessa sexta-feira (18), no Boa Vista, em Ponta Grossa. O caso aconteceu na Rua Garça Branca.

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De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), o homem é suspeito de ter invadido uma residência. Ele teria sido flagrado pela proprietária e iniciou uma fuga, sendo acompanhado por um vizinho que percebeu a situação.

Durante a tentativa de despistar o morador, o suspeito perdeu o equilíbrio e caiu em uma área de difícil acesso, com vegetação densa e um córrego. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com apoio da Polícia Militar, foram acionadas para realizar o resgate.

O homem foi localizado inconsciente e encaminhado para o Hospital Regional, mas morreu posteriormente em decorrência dos ferimentos.

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Na residência invadida, o suspeito teria deixado um tênis e uma faca. A Polícia Científica realizou a perícia nos materiais.

A identidade do homem ainda não foi confirmada. A Polícia Civil deve investigar o caso, além de apurar as circunstâncias da tentativa de furto e da queda.

Com informações o portal aRede