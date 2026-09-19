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Suspeito de invadir casa morre após cair de paredão de 15 metros no Paraná

Homem tentou fugir após ser flagrado pela proprietária de uma residência e caiu de uma altura de cerca de 15 metros em uma área de difícil acesso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeito de invadir casa morre após cair de paredão de 15 metros no Paraná
Autor Caso aconteceu em Ponta Grossa - Foto: aRede

Um homem morreu após cair de um paredão de aproximadamente 15 metros de altura durante uma tentativa de fuga, na tarde dessa sexta-feira (18), no Boa Vista, em Ponta Grossa. O caso aconteceu na Rua Garça Branca.

-LEIA MAIS: Região de Apucarana registra queda nos casos e mortes por doenças respiratórias

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De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), o homem é suspeito de ter invadido uma residência. Ele teria sido flagrado pela proprietária e iniciou uma fuga, sendo acompanhado por um vizinho que percebeu a situação.

Durante a tentativa de despistar o morador, o suspeito perdeu o equilíbrio e caiu em uma área de difícil acesso, com vegetação densa e um córrego. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com apoio da Polícia Militar, foram acionadas para realizar o resgate.

O homem foi localizado inconsciente e encaminhado para o Hospital Regional, mas morreu posteriormente em decorrência dos ferimentos.

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Na residência invadida, o suspeito teria deixado um tênis e uma faca. A Polícia Científica realizou a perícia nos materiais.

A identidade do homem ainda não foi confirmada. A Polícia Civil deve investigar o caso, além de apurar as circunstâncias da tentativa de furto e da queda.

Com informações o portal aRede

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acidente Crime fuga POLICIA MILITAR Ponta Grossa
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