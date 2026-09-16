Suspeito de invadir casa e matar homem a tiros enquanto ele dormia é preso no PR

Homem havia sofrido outra tentativa de homicídio no mesmo imóvel semanas antes de ser morto a tiros

Um homem de 33 anos foi preso temporariamente pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na manhã desta quarta-feira (16), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele é suspeito de invadir a residência de Fabiano Ferreira de Oliveira, de 49 anos, e matá-lo a tiros enquanto a vítima dormia. O homicídio foi registrado no dia 31 de maio deste ano, no bairro Parque dos Lagos.

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De acordo com as apurações conduzidas pelo delegado Igor Moura, a principal hipótese trabalhada pela investigação é de que o assassinato tenha sido motivado por desentendimentos no âmbito familiar. As equipes policiais descobriram ainda que Fabiano já havia sofrido um atentado anterior, no mesmo imóvel, cerca de duas semanas antes do crime consumado. As diligências prosseguem para esclarecer se existe relação direta entre as duas investidas criminosas.

Além do mandado de prisão temporária, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão no município. Durante a ação, foram recolhidos objetos e materiais que serão submetidos à análise pericial para ajudar no avanço do inquérito e identificar a possível participação de outros indivíduos no caso.

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O homem preso foi conduzido ao sistema penitenciário da região, onde permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil mantém as investigações para elucidar totalmente a dinâmica e as circunstâncias do homicídio.

As informações são do portal Banda B.