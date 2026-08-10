Suspeito de importunação sexual é detido ao tentar fazer imagens íntimas de trabalhadoras no Paraná

Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (10), suspeito de importunação sexual dentro de um estabelecimento comercial na região central de Paiçandu, no norte do Paraná. A detenção ocorreu após o indivíduo assediar funcionárias do local e tentar fotografar as partes íntimas das vítimas sem consentimento.

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A equipe policial foi acionada por volta das 10h50, logo após as trabalhadoras perceberem a ação. De acordo com o relato feito às autoridades, o homem entrou no comércio e passou a importunar as mulheres, utilizando diferentes estratégias para tentar registrar as imagens de cunho íntimo de maneira disfarçada. A atitude motivou o acionamento imediato das forças de segurança.

Ao chegarem ao endereço, os policiais realizaram a abordagem do suspeito. Como as vítimas manifestaram o interesse formal de representar criminalmente contra o agressor, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. Durante a ocorrência, o aparelho celular do suspeito foi apreendido. O equipamento deverá ser submetido a uma perícia técnica para buscar evidências do crime. O caso segue agora sob investigação da Polícia Civil, que apurará todas as circunstâncias da denúncia.