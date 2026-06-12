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Suspeito de golpe de falsa venda de terreno capota carro fugindo da polícia no PR

Segundo a polícia, grupo "vendia" sem autorização imóveis que pertenciam a outras pessoas

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 21:31:37 Editado em 12.06.2026, 21:31:30
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Suspeito de golpe de falsa venda de terreno capota carro fugindo da polícia no PR
Autor O homem é investigado por aplicar golpe de falsa venda de terrenos, juntamente com outros dois comparsas - Foto: Reprodução

Um suspeito capotou o carro ao tentar fugir de uma abordagem policial na tarde desta sexta-feira (12) em Guarapuava (PR), na região central do estado. O homem é investigado por aplicar golpe de falsa venda de terrenos, juntamente com outros dois comparsas. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo capota em uma quadra de futebol depois que o motorista perde o controle.

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Segundo a polícia, o grupo "vendia" sem autorização imóveis que pertenciam a outras pessoas. Conforme o delegado Ramon Galvão, um dos suspeitos fazia as publicações dos anúncios, outro agia na negociação, e o terceiro se passava por proprietário.

As investigações começaram quando uma vítima de 53 anos negociou com um dos suspeitos a compra de um terreno por R$ 50 mil. Inicialmente, pagou R$ 35 mil e combinou de entregar o resto do valor nos próximos dias. Nos dias seguintes, foi ao terreno e começou a limpeza do local, mas foi abordada por outra pessoa que se identificou como a verdadeira proprietária.

Após suspeitar da situação, a vítima acionou a Polícia Civil, que se deslocou até o local em que estava marcado para a entrega dos R$ 15 mil faltantes. Ao ver a equipe policial, os suspeitos entraram em fuga.

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"Os policiais precisaram disparar no pneu para o veículo parar e, mesmo assim, eles continuaram em alta velocidade. Os policiais pediram apoio a outras forças de segurança aqui da cidade e prontamente as equipes de outras unidades vieram em apoio. Essa perseguição durou alguns minutos, levando a risco várias pessoas pela cidade", detalhou o delegado.

A corporação apreendeu aparelhos celulares e o veículo usado pelos criminosos. Dois dos suspeitos foram presos por associação criminosa, estelionato, desobediência e direção perigosa. O terceiro fugiu. As investigações continuam a fim de localizar os valores repassados pelas vítimas.

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