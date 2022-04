Da Redação

Suspeito de furto é baleado na nádega enquanto fugia

Um suspeito que deu fuga da equipe da Polícia Militar foi baleado na nádega na Rua Mauro Licce, em Santa Fé, na tarde desta segunda-feira (11). Segundo as informações da PM, o suspeito recebeu voz de prisão no momento em que tentava arrombar uma residência.

continua após publicidade .

Uma câmera de segurança flagrou o ladrão em fuga pelas ruas do Jardim Alvorada. O policial militar saca a arma e dispara, uma única vez contra o suspeito na tentativa cessar a fuga.

O helicóptero do Serviço de Operações Aéreas do Samu compareceu ao local para o atendimento ao homem, que foi encaminhado ao Hospital Universitário. Ainda conforme o relato dos policiais e antes de ser flagrado pela câmera de segurança, o suspeito que estava com uma faca, já teria investido contra a equipe.

continua após publicidade .

O suspeito já teria algumas passagens pela polícia e deve ser encaminhado a delegacia, após receber alta para responder pelos crimes de furto. O estado de saúde do ladrão é considerado graves.

Com informações, GMC