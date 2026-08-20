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Suspeito de feminicídio no domingo de Páscoa é preso após quatro anos foragido no PR

Investigado de 66 anos foi preso em Mariópolis nesta quinta-feira (20); crime ocorreu após discussão banal na cidade de Renascença

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeito de feminicídio no domingo de Páscoa é preso após quatro anos foragido no PR
Autor O homem estava foragido há mais de 4 anos - Foto: Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil do Paraná prendeu preventivamente, na manhã desta quinta-feira (20), um homem de 66 anos investigado por matar a própria esposa a tiros durante um almoço de Páscoa, na cidade de Renascença, em abril de 2022. O suspeito, que estava foragido há mais de quatro anos, foi localizado por volta das 5h, escondido em uma casa próxima a uma região de mata na área rural de Mariópolis, no Sudoeste do estado. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça.

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O crime ocorreu no dia 17 de abril de 2022, na cidade de Renascença. A vítima, Solange de Fátima Wiebusch, de 55 anos, foi atingida por um disparo no abdômen e morreu no local. De acordo com os relatos de familiares repassados à Polícia Militar na época, o casal iniciou uma discussão por um motivo banal durante a refeição. Durante o desentendimento, o marido ameaçou a esposa de morte. Após a mulher afirmar que não se intimidava com a ameaça, ele efetuou o disparo e fugiu na sequência. O veículo utilizado na fuga foi encontrado abandonado no galpão de um familiar, e a arma apontada como a utilizada no homicídio, junto com outras munições, foi apreendida posteriormente na residência do casal.

Desde o dia do crime, o investigado adotou diversas estratégias para dificultar sua localização e chegou a escapar de uma operação policial anterior. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça de Marmeleiro. Segundo as investigações, ele passou por cidades como Quedas do Iguaçu, Foz do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu na tentativa de despistar as autoridades.

A prisão foi possível graças a um trabalho de inteligência que envolveu diferentes unidades da Polícia Civil. A ação contou com o apoio de policiais da 44ª Delegacia Regional de Polícia de Palmital e da 2ª Subdivisão Policial de Laranjeiras do Sul.

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