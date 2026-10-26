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Suspeito de feminicídio espera jovem no quintal e a mata a facadas após discussão em balada no Paraná

Vítima retornava de uma casa noturna quando foi surpreendida pelo agressor, que utilizou uma faca da própria residência dela para cometer o crime

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeito de feminicídio espera jovem no quintal e a mata a facadas após discussão em balada no Paraná
Autor Foto: Reprodução Ric/ Record

Uma jovem de 23 anos, identificada como Wendi Kauane Jacinto de Paula, foi assassinada a facadas na madrugada deste domingo (25) em frente à própria casa, no município de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que a aguardava escondido no terreno da residência após um desentendimento entre os dois em uma casa noturna. A Polícia Civil do Paraná já abriu inquérito e investiga o caso como feminicídio.

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O ataque ocorreu por volta das 5h20, na Rua Darvil José Caron. Wendi retornava de Curitiba no carro de outro ex-namorado, com quem mantinha amizade e que lhe ofereceu carona após a briga com o suspeito na balada. De acordo com o delegado Donizete Gordiano, responsável pelas investigações, o agressor chegou ao imóvel antes da vítima e se armou com uma faca retirada da cozinha da própria residência dela. Assim que o veículo estacionou, ele atacou de surpresa e desferiu diversos golpes contra a jovem, que ainda estava dentro do automóvel. O motorista do carro conseguiu escapar correndo para pedir ajuda.

Wendi chegou a ser socorrida e encaminhada às pressas para o Hospital Angelina Caron, localizado na mesma cidade, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Após o crime, o agressor fugiu do local. Informações repassadas pelos investigadores indicam que o homem procurou a própria irmã logo em seguida, confessando ter feito uma "besteira". As autoridades seguem em busca do suspeito para a conclusão do inquérito.

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