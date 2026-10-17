Suspeito de estuprar criança em frente a mãe morre em confronto com a polícia no PR

Um homem suspeito de cometer um estupro contra a filha da própria prima, uma menina de 10 anos, morreu após ser baleado na manhã deste sábado, 17, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A gravidade da ocorrência chocou a comunidade local, uma vez que a criança foi violentada na frente da mãe, que acabou imobilizada e amarrada pelo agressor.

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O homem vinha sendo procurado pelas forças de segurança desde a madrugada, momento em que fugiu da cena do crime logo após a formalização das denúncias de violência sexual e das graves ameaças feitas contra os próprios familiares.

A ocorrência foi registrada na Rua Antônio Elias, localizada na área central do município metropolitano. De acordo com os dados constantes no boletim de ocorrência, o indivíduo invadiu o imóvel da prima, situado ao lado da residência onde ele próprio morava, e utilizou uma faca para rendê-la e ameaçá-la. Durante a ação criminosa, a mulher relatou que teve as mãos amarradas e sofreu dois cortes superficiais nos pulsos. Na sequência, conforme o depoimento da mãe, o suspeito cometeu o abuso sexual contra a menina na presença da progenitora e ainda gravou o ato com a câmera do celular.

Logo após a comunicação do fato, equipes da Polícia Militar do Paraná foram acionadas e se deslocaram rapidamente até o endereço informado. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que o homem já havia fugido para uma área de mata fechada nas imediações. A investida inicial para capturá-lo encontrou severas dificuldades em razão da topografia acidentada do terreno, do adensamento da vegetação e da falta de luminosidade no período da madrugada.

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A operação de busca ganhou novo impulso na manhã deste sábado, quando equipes do Comando de Aviação da Polícia Militar, com o apoio de uma aeronave, uniram forças com patrulhas táticas da RONE para intensificar a varredura na região. As corporações estruturaram um cerco policial na área de mata até conseguirem encontrar a localização do acusado. Durante a tentativa de abordagem, segundo as informações preliminares divulgadas, o homem reverteu a ordem de prisão e reagiu contra a equipe, terminando baleado no confronto e falecendo no próprio local antes do socorro. As circunstâncias exatas da intervenção armada passarão por apuração oficial das autoridades.

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O histórico do investigado aponta antecedentes criminais graves, incluindo passagem por homicídio e uma soltura recente do sistema prisional. Após o resgate, a mãe e a criança foram acolhidas para receber assistência médica e o devido encaminhamento para avaliação especializada. As investigações relativas às denúncias de violência sexual continuam a cargo das instâncias competentes.