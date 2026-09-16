Suspeito de estrangular e matar mulher após balada no PR é preso e nega crime

O homem apontado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) como principal suspeito pela morte de Maria Fernanda Naiser Fragais, de 43 anos, negou ter envolvimento com o assassinato. O corpo da vítima foi encontrado sem roupas e com sinais de estrangulamento em uma valeta no bairro Pinheirinho, em Curitiba (PR), na terça-feira (15).

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em entrevista à RIC Record, o homem confirmou que foi filmado com Maria Fernanda em uma casa noturna, mas afirmou que foi embora sozinho em um carro de aplicativo. "Eu fiquei sabendo ontem. Tive na balada lá, eu estive só até a portaria com ela, tá entendendo? Não fui para outro lugar com ela", afirmou. Ele disse que havia consumido bebida alcoólica e negou participação no crime. "Não tive a mínima participação de nada referente a ela."

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Segundo ele, Maria Fernanda e outra mulher teriam se aproximado dele e de um amigo dentro da casa noturna. O homem afirmou ainda que os dois são de Minas Gerais. Questionado sobre o momento em que deixou o estabelecimento, disse que permaneceu próximo à área dos seguranças e chamou um carro por aplicativo. "Fiquei ali pelo ladinho, ali de onde fica o segurança. Dali mesmo eu peguei o Uber e caí fora", relatou. Ele também afirmou não saber como Maria Fernanda foi parar na área onde foi encontrada morta. "Não tenho a mínima ideia", respondeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A versão apresentada pelo homem é diferente do que a Polícia Civil afirma ter identificado nas imagens de câmeras de segurança. Segundo a delegada Camila Cecconello, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os investigadores tiveram acesso a registros que mostram Maria Fernanda deixando a casa noturna acompanhada do homem. Em outra gravação, os dois aparecem caminhando juntos em direção à área de mata onde o corpo seria localizado.

As imagens registram os dois caminhando abraçados por uma rua, às 3h26 de domingo (13). Cerca de oito minutos depois, o homem aparece retornando sozinho pelo mesmo caminho. A polícia investiga o que aconteceu durante esse intervalo. Ainda segundo Cecconello, as imagens fazem parte dos elementos que levaram a polícia a considerar o homem um possível responsável pela morte. A identidade dele, entretanto, ainda está sendo oficialmente confirmada pela investigação.

A delegada explicou que o nome do homem ainda não pode ser divulgado porque a PCPR realiza diligências para confirmar sua qualificação. Segundo ela, caso a identidade seja confirmada, o homem possui antecedentes relacionados a crimes de violência sexual e violência doméstica. Cecconello afirmou que ele responde a um caso de estupro relacionado a um episódio de 2024 e também possui registros relacionados à violência doméstica. Ainda conforme a delegada, existe um mandado de prisão em aberto contra ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maria Fernanda morava havia mais de dez anos em Palmas, no Sul do Paraná, e estava em Curitiba para visitar familiares. Na noite de sábado (12), ela foi a uma casa noturna acompanhada da sobrinha e de uma amiga. Segundo a investigação, ela conheceu o homem durante a noite e os dois foram vistos juntos dentro do estabelecimento.

O que chamou a atenção da família foi que Maria Fernanda deixou seus pertences com a sobrinha antes de sair. Celular e bolsa permaneceram com a familiar, enquanto a mulher não retornou. A família registrou o desaparecimento, e as buscas terminaram com a localização do corpo na terça-feira (15).

Leia mais no site da Banda B, portal parceiro do TNOnline