Suspeito de esfaquear companheira na frente da filha é preso no Paraná

O homem suspeito de matar a companheira a facadas em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, foi preso na manhã deste sábado (3). O crime aconteceu no último domingo (27) e a vítima, Thais Fernanda da Silva Lopatiuk, foi atacada enquanto segurava a filha de seis anos no colo. De acordo com informações repassadas à Polícia Civil do Paraná, a criança não ficou ferida durante a agressão e, atualmente, está sob os cuidados de familiares. A defesa do agressor não foi localizada para comentar a prisão.

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Embora a legislação brasileira estabeleça que eleitores não podem ser presos desde cinco dias antes até 48 horas depois do encerramento da votação, a detenção do foragido foi efetuada de forma legal. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava com o título de eleitor cancelado, o que o descaracteriza como eleitor e retira a proteção prevista no Código Eleitoral. A regra de proteção visa evitar prisões arbitrárias no período de eleição, salvo em situações específicas como flagrante delito ou condenação por crime inafiançável, mas não se aplica a cidadãos em situação irregular com a Justiça Eleitoral.

As investigações, tratadas pela Polícia Militar como feminicídio, apontam que o homem proferiu ameaças de morte contra Thais durante o ataque. Após cometer o crime, relatos de testemunhas indicam que ele abandonou a faca e fugiu a pé em direção à ponte sobre o Rio Santa Rosa. Câmeras de segurança da região registraram o momento em que ele corria para escapar do flagrante, e a arma apontada como o instrumento do crime foi localizada e apreendida pelas autoridades. Até a última atualização, a polícia não havia divulgado detalhes específicos sobre o local exato e as circunstâncias da captura.

Após ser golpeada, Thais foi socorrida em estado grave por equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Ela foi prontamente encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município em busca de estabilização, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado na própria unidade de saúde. A Polícia Civil segue conduzindo as investigações para a conclusão do inquérito.