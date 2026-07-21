Suspeito de esconder corpo de mulher em geladeira no RJ é preso no PR

O crime ocorreu em Rio das Ostras no ano passado. O autor usou nome falso durante a abordagem em Foz do Iguaçu para tentar despistar os investigadores

Um homem de 32 anos, procurado por assassinar a própria companheira e ocultar o cadáver dentro de um refrigerador, foi preso nesta terça-feira (21) em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Ele estava foragido de Rio das Ostras, no litoral do Rio de Janeiro, onde o crime foi cometido.

📰 LEIA MAIS: Pai leva filho de 11 anos para furto de cabos de madrugada e acaba preso no Paraná



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A captura ocorreu a partir de uma operação conjunta entre investigadores das polícias civis paranaense e fluminense. Após o compartilhamento de informações, as equipes descobriram que o suspeito estava escondido em um quarto alugado nos fundos de uma residência no bairro Lagoa Dourada, em solo paranaense.

No momento da abordagem, o homem tentou enganar os agentes. Ele alegou ser natural de São Paulo e afirmou não possuir nenhum documento de identificação. Contudo, após o cruzamento de dados no sistema de segurança, os policiais confirmaram sua verdadeira identidade e cumpriram o mandado de prisão preventiva que estava em aberto. O preso foi encaminhado para a Cadeia Pública de Foz do Iguaçu, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O assassinato chocou os moradores do litoral fluminense no ano passado. O crime começou a ser descoberto depois que familiares estranharam a falta de comunicação por parte da vítima, uma jovem de 22 anos, que foi vista com vida pela última vez no dia 30 de agosto de 2025. Após essa data, ela parou de responder às mensagens, enquanto o companheiro desapareceu da casa onde o casal morava.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cinco dias após o sumiço, parentes preocupados foram até a residência buscar notícias. O padrasto da jovem entrou no imóvel e encontrou o corpo escondido dentro da geladeira. De acordo com a perícia realizada na época, o homicídio ocorreu entre o domingo e a segunda-feira anteriores à localização do cadáver. Desde a descoberta do crime, o autor era considerado foragido.