Suspeito de envolvimento em morte de PM morre em confronto no PR

Um suspeito de participação na morte do policial militar Reinaldo José Garozi, de 45 anos, foi morto a tiros em um confronto com a Polícia Militar (PM) na manhã desta quarta-feira (20), às margens da PR-082, na área rural de Terra Boa, no noroeste do Paraná.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Caminhoneiro morre em grave acidente na BR-376 no Paraná

A PM criou uma força-tarefa em busca dos suspeitos que fugiram após o confronto que terminou na morte do cabo na madrugada segunda-feira (18). Quatro homens foram presos por envolvimento com a quadrilha.

continua após publicidade

O homem morto no confronto desta quarta-feira estava escondido em uma área de mata e foi localizado por cães farejadores. Ele teria reagido durante cerco policial. Com o suspeito, a PM apreendeu uma arma de grosso calibre de uso restrito da força policial.

Segundo a Polícia Militar, o homem é natural do Maranhão e tem tatuagens que batem com as informações coletadas nas investigações.

MORTE DO PM

continua após publicidade

O cabo Reinaldo José Garozi, que tinha 26 anos de carreira na PM, estava em uma viatura que tentou abordar cinco suspeitos que estavam em um carro em Cianorte. O condutor não obedeceu à ordem e empreendeu fuga.

Durante a perseguição, de acordo com a PM, os homens atiraram contra a equipe, que revidou. Após alguns minutos, o veículo parou em frente a uma empresa na PR-323 e a troca de tiros continuou.

De acordo com a polícia, Garozi foi baleado na região do tórax e levado em estado grave ao hospital, onde morreu. Dois suspeitos também morreram no local.