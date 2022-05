Suspeito de empurrar jovem em ônibus se apresenta à polícia

Da Redação

O suspeito de empurrar o jovem Guilherme Camargo, de 21 anos, que acabou sendo atropelado por ônibus se apresentou à Polícia Civil nesta quarta-feira (18). Conforme o delegado, Fernando Zamoner, o suspeito, Rodrigo Simão, 25 anos, informou que não conhecia a vítima.

continua após publicidade .

Guilherme permanece internado em estado grave, mas estável, segundo a família dele.

O caso aconteceu no último domingo (15), em Cascavel, no oeste do Paraná. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento. Testemunhas disseram à Polícia Militar que a vítima estava passeando na rua, quando esbarrou em Rodrigo e em seguida foi empurrado com um chute.

continua após publicidade .

De acordo com o advogado de defesa de Rodrigo, Verli Farias, o jovem está arrependido e pretende contribuir com as investigações.

Depoimento à polícia

Conforme o delegado Zamoner, o jovem suspeito pelo crime se apresentou de forma espontânea. Segundo o delegado, Rodrigo já havia sido identificado pela equipe, mas ainda não havia sido expedida intimação contra ele.

continua após publicidade .

Em depoimento o jovem afirmou à polícia que não conhecia a vítima e que foi um fato ocasional. Ele disse ainda que teve uma breve discussão com Guilherme, que teria xingado ele com palavras de baixo calão. Por tal motivo, ele empurrou o jovem com um chute, mas disse que não tinha visto o ônibus.

"A alegação principal dele [...] é que teve uma discussão breve, que ele havia bebido um pouco de bebida alcoólica e ao passar pela rua acabou trombando com a vítima. Segundo ele, a vítima teria xingado ele com alguns palavrões e de forma repentina ele se virou contra a vítima e proferiu aquele chute que as imagens mostram ali de uma forma bem clara. (ele) sustenta que não viu que vinha o ônibus pela rua," informou o delegado sobre o depoimento.

Zamoner informou que não houve autuação em flagrante na data dos fatos e que cabe à Justiça estabelecer ou não pedido de prisão contra o suspeito.

continua após publicidade .

Ainda conforme o delegado, algumas pessoas que presenciaram o de sentimento ainda estão sendo identificadas e em seguida devem ser ouvidas.

Um outro jovem que aparece ao lado do suspeito nas imagens ainda não foi ouvido, mas de acordo com o delegado, o suspeito já indicou o nome.

continua após publicidade .

O que diz a defesa

Conforme Verli, os dois jovens não se conheciam e o fato foi esporádico. Ainda conforme ele, não é possível saber exatamente o que levou o cliente a chutar o jovem. Ele pontua, no entanto, que Rodrigo não viu o ônibus e que não foi intencional lançar a vítima contra o veículo.

"A reação foi dada no momento, nenhuma pessoa consegue explicar qual foi o motivo da reação, se foi bebida alcoólica, mas a princípio, o acusado não tinha desavença nenhuma com a vítima, eles não se conheciam, ele não teria visto o ônibus vindo naquele momento pra que ele tivesse a intenção que com o chute dele viesse a jogar a vítima contra o ônibus. Se apresentou extemporaneamente, deu a versão dele dos fatos, está totalmente arrependido", informou o advogado Verli.

O advogado informou que Rodrigo têm passagens pela polícia por furto, receptação e tráfico de drogas.