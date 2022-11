Suspeito de embriaguez, médico é preso após confusão em hospital do PR

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi acionada e o pediatra foi detido e encaminhado à delegacia

Um médico pediatra foi preso na noite da última sexta-feira (25), após se envolver em uma confusão quando chegava para cumprir um plantão no Hospital São Rafael, em Rolândia, no Norte do Paraná.

Conforme informações, há suspeitas de que o profissional, que não foi identificado, apresentava sinais de embriaguez e teria sido cobrado por acompanhantes de pacientes que estavam na entrada da unidade de saúde. Na confusão, um homem teria sido agredido pelo médico.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e o pediatra foi detido e encaminhado à delegacia. Imagens da briga foram registradas por pessoas que estavam no hospital na chegada do médico, e devem ser encaminhadas para investigação da polícia.

A equipe de reportagem da RicMais entrou em contato com a administração do Hospital São Rafael, em Rolândia, e foi informada que a direção só deve se manifestar sobre o caso nesta segunda-feira (28).

Até a publicação desta matéria, no entanto, ainda não havia um posicionamento.

Fonte: Informações RicMais.

