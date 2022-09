Suspeito de dopar e roubar mulher em encontro amoroso é preso

Da Redação

A Guarda Municipal (GM) prendeu na noite de domingo (11), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, um homem suspeito de marcar um encontro amoroso e roubar a vítima. O crime aconteceu na noite de sábado (10). O homem que é foragido do Sistema Penitenciário confessou o crime.

Conforme informações da GM, o homem marcou um encontro amoroso com uma mulher por aplicativo de relacionamento. Segundo relatos da vítima, o encontro parecia normal, mas ela não percebeu foi que o homem colocou um remédio sedativo em sua bebida.

Após levar o homem para a casa, a mulher teve o carro e vários pertences roubados. A vítima, que é de Santa Catarina, denunciou o caso à polícia e o suspeito do crime foi encontrado em São José dos Pinhais, com o carro e tudo que tinha roubado mulher.

No momento em que foi preso, o homem confessou o crime. De acordo com a GM, ele já era foragido do Sistema Penitenciário.

Outras vítimas

A GM orienta as pessoas que utilizam aplicativos de relacionamentos a redobrar os cuidados ao se encontrarem com pessoas desconhecidas. Muitos criminosos estão utilizando essas plataformas para cometerem diversos crimes.

O suspeito preso foi entregue à Delegacia de São José dos Pinhais. Vítimas podem procurar a delegacia pelo telefone (41) 3299-1540.

