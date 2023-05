Suspeito de decapitar mulher no Paraná é preso

O homem suspeito de matar e decapitar Grace Raiane Araújo em Ponta Grossa foi preso pela Polícia Civil. Os policiais anunciaram a captura do indivíduo por volta das 10h45 da manhã da quarta-feira, 31. Evaldo da Silva Almeida havia sido declarado foragido pelo crime na segunda-feira, 29. As informações são do DCmais.

A cabeça de Grace foi encontrada em região de mata no Parque Margherita Masini, em Ponta Grossa. As diligências da Polícia Civil apontaram que a mulher foi morta devido a dívidas de drogas. Evaldo já era foragido do sistema prisional pelo crime de roubo qualificado. A Polícia Civil divulgará mais informações sobre a prisão e as circunstâncias do crime.

