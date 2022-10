Suspeito de chefiar tráfico de drogas é morto com mais de 150 tiros

Da Redação

O crime foi registrado no distrito de Sertaneja

Um homem, suspeito de chefiar o tráfico de drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai, foi morto com mais de 150 tiros na madrugada desta sexta-feira (28). De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), ele morreu no condomínio de luxo em Paranagi, distrito de Sertanejo.

O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, norte do Paraná, o identificou como Cléber Riveiro Segovia, mais conhecido como "Dogão". O exame de necropsia apontou que ele foi alvo de 153 tiros.

Segovia tinha alugado a mansão há aproximadamente 30 dias. O condomínio onde ele foi morto fica no encontro dos rios Tibagi com Paranapanema.

A PM informou que aproximadamente 15 homens entraram no condomínio, utilizando barcos e lanchas. Os criminosos, que utilizavam armas de grosso calibre, foram à residência de Cléber, que é natural de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e o mataram.

Os suspeitos quebraram janelas e entraram na casa. Após a execução, eles fugiram e até o momento não foram identificados.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

fonte: Divulgação/IML Cléber foi morto com mais de 150 tiros

Com informações do G1.

