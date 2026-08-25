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INVESTIGAÇÃO

Suspeito de chacina em Icaraíma surpreende e diz em audiência não saber por que foi preso

Paulo Ricardo Buscariollo é investigado junto com o pai e o irmão pelas mortes de quatro homens no Noroeste do Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeito de chacina em Icaraíma surpreende e diz em audiência não saber por que foi preso
Autor Paulo Ricardo Buscariollo - Foto: Reprodução PCPR

O suspeito de envolvimento na chacina ocorrida na cidade de Icaraíma, no Noroeste do Paraná, surpreendeu as autoridades durante uma audiência de custódia realizada no Estado de São Paulo. Ao ser questionado pelo juiz sobre o motivo de sua prisão, Paulo Ricardo Buscariollo afirmou não saber exatamente a razão, respondendo que "certinho, certinho, ainda não" sabia o porquê de estar detido. O procedimento judicial teve como objetivo exclusivo avaliar as circunstâncias e a legalidade da abordagem policial, motivo pelo qual o investigado não foi interrogado sobre os detalhes do crime neste primeiro momento. A defesa nega qualquer participação dele nos assassinatos.

-LEIA MAIS: Investigação de latrocínio em Apucarana termina com dois presos e armas localizadas em represa

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Paulo Ricardo e o pai, Antônio Buscariollo, foram localizados e presos em um sítio na cidade de Rio das Pedras, no interior paulista, após permanecerem cerca de um ano foragidos da Justiça. Na mesma operação, deflagrada para capturar os envolvidos no crime, as forças de segurança também prenderam Carlos Henrique Buscariollo, irmão de Paulo, que estava escondido em uma residência no município de Santa Bárbara d’Oeste, também em São Paulo.

A família é investigada pelas mortes de Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza. Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil, os quatro homens foram assassinados durante uma tentativa de cobrança de dívida. O delegado Thiago Ignácio, responsável pelo caso, aponta Carlos Henrique como o líder e mandante da empreitada criminosa. Já Antônio e Paulo seriam os responsáveis diretos pela execução, uma vez que as diligências indicam que eles foram as últimas pessoas a terem contato com as vítimas antes das mortes.

Apesar das prisões, o inquérito sobre a chacina de Icaraíma ainda não foi concluído. Os investigadores continuam debruçados sobre os materiais apreendidos para definir o grau de participação de cada um dos familiares e identificar se há outros envolvidos no esquema. De acordo com a autoridade policial, a definição exata das responsabilidades dependerá da finalização dos relatórios técnicos, que ajudarão a reconstruir a dinâmica completa do quádruplo homicídio e a confirmar todas as circunstâncias que levaram ao crime.

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Com informações: Banda B
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