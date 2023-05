Suspeito de atropelar jovem após agressão de seguranças é identificado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou o suspeito de atropelar e matar a jovem Daiane de Jesus Oliveira, de 28 anos, após ela ter sido agredida por seguranças de uma casa noturna de Cascavel, no Oeste do Estado, no último domingo (28).

O veículo do suspeito foi apreendido na manhã desta quarta-feira (31). O nome do homem, no entanto, não foi revelado pelas autoridades. A vítima foi arrastada pelo veículo por cerca de 70 metros, e o motorista fugiu.

No momento do atropelamento, Daiane estava deitada no meio da rua, após ter sido agredida e largada na via por seguranças da boate. Minutos após o desentendimento entre ela e o funcionários do estabelecimento, o carro passa e a atropela.

Um grupo de jovens estava no local no momento do acidente e tentou avisar o motorista para que ele parrasse. Imagens de câmeras de segurança mostram, porém, que ele teria acelerado o veículo.

De acordo com o delegado do caso, Fabiano Moza, o local em que o carro estava foi indicado pelo próprio motorista, que procurou a delegacia por meio de um advogado.

Moza afirmou à RPC que o interrogatório do suspeito será marcado o mais rápido possível. Ele pode responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor e ter pena aumentada, em caso de condenação, por omissão de socorro.

Ainda conforme o delegado, os três seguranças envolvidos nas agressões deveriam ser ouvidos nesta quarta-feira (31). Os homens, sendo um deles um policial penal, podem responder por homicídio doloso com dolo eventual e, caso avaliem que não agiram de acordo com a conduta, também por omissão de socorro.

