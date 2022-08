Suspeito de atropelar e matar ciclista no fim de semana é preso no PR

Da Redação

Condutor dirigia veículo com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada

A Polícia Civil prendeu o homem suspeito de atropelar o ciclista Ricardo Wiedmer, na manhã de sábado (6), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A vítima acabou morrendo no local.

O ciclista pedalava às margens da Represa do Passaúna, quando foi atingido pelo veículo dirigido por pessoa com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada.

A Guarda Municipal (GM) fez o primeiro atendimento e o croqui do local de morte, foi feito pela Polícia Militar que encaminhou o condutor para delegacia de polícia civil, onde ele foi ouvido pela Autoridade Policial da Central de Flagrantes e liberado.

Na manhã dessa segunda-feira (8), após analizar o Inquérito Policial(IP) o Delegado Titular da Delegacia de Polícia Civil, Tiago Wladyka de Araucária, viu elementos suficientes para representar pela prisão do autor do homicídio.

O pedido de prisão foi aceito pelo Ministério Público de Araucária no final da tarde de segunda. No início da noite, o Delegado Tiago Wladyka e sua Equipe, foram até uma casa no bairro Boqueirão onde o autor se encontrava e deram cumprimento ao Mandado de Prisão.

Com informações do Bem Paraná.

