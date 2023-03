Suspeito de atear fogo em ex-companheira é preso no Paraná

Da Redação

O homem foi preso pelo crime de feminicídio

Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) suspeito de tentar atear fogo na ex-companheira. O crime foi registrado no último dia 08 de março, na cidade de Corbélia, na região Oeste do Estado.

Daniel Brandt, delegado da PCPR responsável pelo caso, afirmou que o suspeito teria jogado álcool e ateado fogo na vítima após uma discussão do casal. A mulher sofreu queimaduras de terceiro grau em diversas partes do corpo.

"A mulher permaneceu internada por aproximadamente 14 dias e, no hospital, teria referido que ocorreu um acidente doméstico. Apenas na segunda-feira (27), a vítima compareceu à delegacia em Corbélia e relatou o crime", detalhou a autoridade.

O homem, que não teve a identidade revelada até o momento, foi preso e encaminhado à cadeia pública de Cascavel, também na região Oeste do Paraná, e responderá pelo crime de tentativa feminicídio.





