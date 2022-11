Suspeito de assassinar mecânico em rua do Paraná se entrega à polícia

Da Redação

O mecânico, de 42 anos, consertava uma caminhonete quando foi surpreendido pelo atirador, que estava em uma motocicleta

O principal suspeito de ter matado um mecânico em uma rua do município de Marialva, na região Metropolitana de Maringá, no Paraná, foi preso na zona rural da cidade após ligar para a Polícia Militar (PM). A ligação para as autoridades foi realizada na madrugada desta quinta-feira (17).

O crime, que aconteceu na tarde da última terça-feira (15), foi registrado por câmeras de segurança, por meio das imagens o homem já havia sido identificado e estava sendo procurado pela PM.

A motivação para o assassinato a tiros ainda não foi descoberta. No entanto, de acordo com informações do RicMais, há a suspeita de que o homicídio tenha sido provocado por situações mal resolvidas entre os homens há anos atrás. Eles seriam colegas de infância, mas que não mantinham contato.





Relembre o caso

O crime aconteceu logo após o início da tarde desta terça-feira (15), por volta das 13h. O mecânico, de 42 anos, consertava uma caminhonete quando foi surpreendido pelo atirador, que estava em uma motocicleta.

Após realizar vários disparos e agredir a vítima com coronhadas, o suspeito fugiu. O mecânico foi atingido na cabeça e morreu no local.





Fonte: Informações da RicMais.

