Suspeito de assassinar amante para ela não revelar traição é preso

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de assassinar a amante para ela não revelar a traição à esposa dele. Luciane dos Santos foi morta em 21 de novembro, em Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná.

continua após publicidade

Após ter mandado de prisão preventiva expedido, desde sexta-feira (24) Samuel Fagundes era dado como foragido pela Polícia Civil. Ele foi preso nesta segunda (27), ao se apresentar em uma delegacia de Ponta Grossa, cidade vizinha a Ipiranga.

- LEIA MAIS: Casa em processo de demolição desaba e pedreiro morre soterrado

continua após publicidade

Em entrevista ao G1, delegado responsável pelo caso afirma que a jovem foi morta a facadas após uma discussão. “A vítima foi atingida com duas perfurações na região das costas, uma no peito e duas no pescoço. Testemunhas relataram que o investigado tinha um relacionamento extraconjugal com a vítima e cometeu o crime por medo que a vítima revelasse o relacionamento à esposa dele”, explica Juarez Filho.

Siga o TNOnline no Google News