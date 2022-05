Suspeito de assalto morre após troca de tiros com a PM

Da Redação

Uma equipe do Siate foi acionada na região do Bairro Tarumã em Cascavel na tarde desta quinta-feira (11), em uma ocorrência de disparo de arma de fogo.

Segundo as informações, um homem morreu após troca de tiros com a Polícia Militar, que realizava diligências em busca de um criminoso que estaria armado com um fuzil.

A situação aconteceu na Rua Leonardo da Vinci, onde os militares encontraram o suspeito que estaria envolvido em um roubo a uma camionete S10 no Bairro Claudete. Um outro suspeito foi detido pela polícia.

Os socorristas apenas puderam constatar a morte do homem que até o fechamento desta publicação, não havia sido identificado.

O IML foi acionado para fazer o recolhimento do corpo.