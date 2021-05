Suspeito de assalto acaba morto após reagir a abordagem

Continua após publicidade

Na noite desta quarta-feira (26), um homem morreu após reagir a uma abordagem no Centro de Araucária, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O indivíduo era suspeito de ter assaltado uma mulher.

De acordo com testemunhas, após o crime, o suspeito de 40 anos pulou o muro de um colégio particular, onde ocorreu o confronto.

Ainda conforme as testemunhas, o homem estava realizando vários assaltos na região e utilizava um facão. Então, denúncias sobre o caso foram feitas à Polícia Militar (PM). Segundo o tenente Vânio, do 17º BPM, o indivíduo chegou a atingir um policial com um golpe de facão. O agente de segurança revidou com um tiro.

“Um policial, no momento, que estava fazendo a busca, foi atacado por esse indivíduo com um facão, teve o braço lesionado, e conseguiu efetuar um disparo”, disse o tenente, à Banda B.

O policial ferido foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador e passa bem.

Segundo a Polícia Militar, no estabelecimento estudantil estavam alguns funcionários que foram orientados a permanecer trancados durante a operação no local.



O corpo do suspeito foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.