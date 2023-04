Suspeito de assalto a banco em Antonina morre em confronto com PM

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Confronto aconteceu na BR-277

Um dos suspeitos de envolvimento no assalto a uma agência bancária em Antonina, no litoral do Paraná, morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) na manhã desta quarta-feira (12).

continua após publicidade .

De acordo com a PM, os agentes cercaram o suspeito na BR-277, que estava saindo da mata quando foi encontrado no km 45 da rodovia. Conforme a polícia, ele atirou contra os policiais que revidaram e o atingiram. O socorro foi acionado, mas foi constatado o óbito.

-LEIA MAIS: Equipes da PM recuperam R$ 150 mil em espécie roubado de agência no PR

continua após publicidade .

O dinheiro e a arma foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, em Paranaguá, onde será contabilizado e será dado sequência aos procedimentos cabíveis. Outro suspeito de envolvimento no assalto foi preso na manhã desta quarta (12).

Com informações ricmais

Siga o TNOnline no Google News