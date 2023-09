Suspeito de assaltar PM morre em confronto em Londrina

O outro suspeito do assalto foi detido

Uma Policial Militar foi assaltada na noite desta quinta-feira (21), quando retornava da faculdade. Os suspeitos forjaram um acidente para que a mulher parasse e descesse de seu veículo.

Os dois homens deram voz de assalto e renderam a vítima, levando seu carro e sua arma. Rapidamente, a PM iniciou as buscas para a recuperação do armamento e veículo.

No distrito de Maravilha, área rural de Londrina, já na madrugada desta sexta-feira (22), os policiais encontraram dois suspeitos que teriam atirado contra a equipe e acabaram sendo atingidos no confronto. Um dos criminosos morreu e o outro foi detido. A arma e o carro foram recuperados.

Em entrevista ao Grupo Tarobá de Comunicação, o pai do homem que morreu contou que o filho tinha envolvimento com o crime e saiu do Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon) há poucos dias.

Com informações: Tarobá News

