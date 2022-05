Suspeito de assaltar agências no PR é preso em velório

Da Redação

Um homem suspeito de envolvimento em tentativa de assalto a agências bancárias em Três Barras, no oeste do estado, foi preso de acordo com a Polícia Civil na quinta-feira (26).Ele é apontado como o último suspeito pelo crime que estava foragido. A prisão foi em Cascavel, também na região oeste do Paraná, durante o velório do pai dele, segundo a polícia.

Outros sete suspeitos já foram presos por suspeita de participação na tentativa de assalto a duas agências da cidade, de acordo com a polícia.

A polícia não deu mais detalhes da prisão do homem e também não informou a idade dele. O crime

Uma câmera de segurança registrou a ação dos suspeitos de assaltarem agências bancárias em Três Barras. O crime foi em 4 de novembro de 2021.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos se dividiram em dois grupos para invadir duas agências bancárias diferentes com fuzis e explosivos, mas acabaram impedidos de concretizar o assalto com a chegada da PM.

Com a troca de tiros, três homens morreram ainda no local. Outros dois conseguiram fugir, mas foram seguidos e não resistiram aos ferimentos na área rural da cidade.

Um sexto suspeito chegou a ser atendido por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), mas morreu no hospital.

A ação, conforme a polícia, durou cerca de 40 minutos. Moradores relataram ficar assustados durante a madrugada.

O confronto aconteceu, conforme a polícia, depois dos agentes serem recebidos com tiros no local. Nenhum policial militar se feriu.

Com informações, G1