Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
"OPERAÇÃO PAPA-LÉGUAS"

Suspeito de aplicar golpes em locadoras de máquinas tenta fugir, mas é preso em Londrina

Golpes causaram prejuízos de mais de R$ 60 mil em cidades do Norte do Paraná; Polícia Civil faz alerta a comerciantes.

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 10:17:32 Editado em 10.07.2026, 10:17:27
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Suspeito de aplicar golpes em locadoras de máquinas tenta fugir, mas é preso em Londrina
Autor Foto: Reprodução vídeo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem de 27 anos, suspeito de chefiar um esquema de estelionato contra empresas de locação de maquinários em Londrina e municípios vizinhos. A ação, realizada pelo 1º Distrito Policial de Londrina sob a coordenação do delegado Edgard Hildebrand Soriani, foi batizada de "Operação Papa-Léguas".

- LEIA MAIS: Operação da PM prende quatro pessoas em flagrante por tráfico de drogas em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O nome da operação é uma referência à primeira prisão em flagrante do suspeito, em maio. Na ocasião, ele tentou alugar um gerador de energia avaliado em R$ 11 mil usando documentos falsos. Ao notar a chegada dos policiais, o homem correu por várias quadras na região central de Londrina, mas acabou contido.

Como o investigado havia sido solto na audiência de custódia, a Polícia Civil aprofundou as investigações. Isso permitiu a expedição do novo mandado de prisão, além da busca, apreensão e do arresto do veículo Peugeot 207 utilizado nos crimes, visando ao ressarcimento das vítimas.

O esquema criminoso Segundo as investigações, o estelionato seguia quatro etapas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Identidades falsas: uso de CNHs clonadas ou falsificadas de terceiros;

• Contratos curtos: retirada de equipamentos de alto valor (como marteletes e geradores) com locações de apenas um dia e taxas baixas;

• Desaparecimento: após retirar as máquinas, o suspeito bloqueava o contato das empresas;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Logística: os bens eram transportados em um carro branco com comunicação de venda no nome do próprio suspeito.

O cruzamento de dados identificou vítimas em várias cidades:

Londrina: prejuízo de R$ 13.500,00 com o desvio de um martelete rompedor e acessórios;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arapongas: rombo de R$ 47.370,00 após a locação fraudulenta de um gerador;

• Cambé e Cornélio Procópio: apropriação de um martelo demolidor de 30 kg e registros semelhantes.

O delegado Edgard Soriani alerta os comerciantes para que reforcem a verificação de documentos no balcão. Empresas que reconhecerem o suspeito ou o veículo devem acionar o 1º Distrito Policial de Londrina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DOCUMENTOS FALSOS ESTELIONATO locação de equipamentos Operação Papa-Léguas Polícia Civil do Paraná segurança empresarial
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV