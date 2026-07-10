Suspeito de aplicar golpes em locadoras de máquinas tenta fugir, mas é preso em Londrina

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Golpes causaram prejuízos de mais de R$ 60 mil em cidades do Norte do Paraná; Polícia Civil faz alerta a comerciantes.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem de 27 anos, suspeito de chefiar um esquema de estelionato contra empresas de locação de maquinários em Londrina e municípios vizinhos. A ação, realizada pelo 1º Distrito Policial de Londrina sob a coordenação do delegado Edgard Hildebrand Soriani, foi batizada de "Operação Papa-Léguas".

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O nome da operação é uma referência à primeira prisão em flagrante do suspeito, em maio. Na ocasião, ele tentou alugar um gerador de energia avaliado em R$ 11 mil usando documentos falsos. Ao notar a chegada dos policiais, o homem correu por várias quadras na região central de Londrina, mas acabou contido.

Como o investigado havia sido solto na audiência de custódia, a Polícia Civil aprofundou as investigações. Isso permitiu a expedição do novo mandado de prisão, além da busca, apreensão e do arresto do veículo Peugeot 207 utilizado nos crimes, visando ao ressarcimento das vítimas.

O esquema criminoso Segundo as investigações, o estelionato seguia quatro etapas:

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• Identidades falsas: uso de CNHs clonadas ou falsificadas de terceiros;

• Contratos curtos: retirada de equipamentos de alto valor (como marteletes e geradores) com locações de apenas um dia e taxas baixas;

• Desaparecimento: após retirar as máquinas, o suspeito bloqueava o contato das empresas;

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• Logística: os bens eram transportados em um carro branco com comunicação de venda no nome do próprio suspeito.

O cruzamento de dados identificou vítimas em várias cidades:

• Londrina: prejuízo de R$ 13.500,00 com o desvio de um martelete rompedor e acessórios;

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• Arapongas: rombo de R$ 47.370,00 após a locação fraudulenta de um gerador;

• Cambé e Cornélio Procópio: apropriação de um martelo demolidor de 30 kg e registros semelhantes.

O delegado Edgard Soriani alerta os comerciantes para que reforcem a verificação de documentos no balcão. Empresas que reconhecerem o suspeito ou o veículo devem acionar o 1º Distrito Policial de Londrina.