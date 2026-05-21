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Suspeito de aplicar golpes de R$ 98 mil no comércio é preso em flagrante em hotel

Indivíduo utilizava recibos de pagamento falsos para adquirir bebidas de alto valor; polícia apreendeu parte das mercadorias no quarto onde ele estava

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 10:02:55 Editado em 21.05.2026, 10:02:50
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Suspeito de aplicar golpes de R$ 98 mil no comércio é preso em flagrante em hotel
Autor Golpista foi detido pela Polícia Militar - Foto: Tarobá

Um homem foi preso em flagrante na noite de terça-feira (20), em Foz do Iguaçu, suspeito de aplicar golpes financeiros contra empresários da cidade utilizando comprovantes falsos de pagamento. A prisão foi efetuada por equipes da Companhia de Turismo do 14º Batalhão da Polícia Militar, que localizaram o indivíduo hospedado em um hotel na Rua República Argentina após o recebimento de denúncias. Ao ser abordado, ele confessou o esquema, detalhando que adquiria bebidas e outros produtos de alto valor no comércio local e enviava veículos de aplicativo para fazer a retirada das mercadorias, evitando assim a exposição direta nos estabelecimentos.

-LEIA MAIS: Deolane Bezerra é presa em ação do MP e Polícia Civil contra esquema financeiro do PCC

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A dimensão do esquema foi relatada por uma das vítimas, representante de um grupo empresarial do município. Segundo o relato, os golpes vinham sendo aplicados há cerca de uma semana, acumulando um prejuízo que já se aproximava da marca de R$ 98 mil. A estratégia do suspeito consistia em simular as transferências financeiras para garantir a liberação rápida dos itens luxuosos.

Durante a operação no hotel, os policiais realizaram buscas nas dependências onde o homem estava instalado, contando com o apoio do proprietário do estabelecimento. No quarto, a equipe encontrou e apreendeu diversas garrafas de bebidas alcoólicas, quantias em dinheiro em espécie, aparelhos celulares e outros objetos que corroboram as investigações das fraudes. O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi imediatamente encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. A Polícia Militar destacou que a celeridade da ação foi fundamental para frear a sequência de crimes e garantir a recuperação de parte dos produtos obtidos de maneira ilícita.

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Foz do Iguaçu fraude golpes financeiros investigações criminais POLICIA MILITAR prisão em flagrante
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