Suspeito de aplicar golpes de R$ 98 mil no comércio é preso em flagrante em hotel

Um homem foi preso em flagrante na noite de terça-feira (20), em Foz do Iguaçu, suspeito de aplicar golpes financeiros contra empresários da cidade utilizando comprovantes falsos de pagamento. A prisão foi efetuada por equipes da Companhia de Turismo do 14º Batalhão da Polícia Militar, que localizaram o indivíduo hospedado em um hotel na Rua República Argentina após o recebimento de denúncias. Ao ser abordado, ele confessou o esquema, detalhando que adquiria bebidas e outros produtos de alto valor no comércio local e enviava veículos de aplicativo para fazer a retirada das mercadorias, evitando assim a exposição direta nos estabelecimentos.

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A dimensão do esquema foi relatada por uma das vítimas, representante de um grupo empresarial do município. Segundo o relato, os golpes vinham sendo aplicados há cerca de uma semana, acumulando um prejuízo que já se aproximava da marca de R$ 98 mil. A estratégia do suspeito consistia em simular as transferências financeiras para garantir a liberação rápida dos itens luxuosos.

Durante a operação no hotel, os policiais realizaram buscas nas dependências onde o homem estava instalado, contando com o apoio do proprietário do estabelecimento. No quarto, a equipe encontrou e apreendeu diversas garrafas de bebidas alcoólicas, quantias em dinheiro em espécie, aparelhos celulares e outros objetos que corroboram as investigações das fraudes. O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi imediatamente encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. A Polícia Militar destacou que a celeridade da ação foi fundamental para frear a sequência de crimes e garantir a recuperação de parte dos produtos obtidos de maneira ilícita.