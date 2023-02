Suspeito de amordaçar e matar idosa no PR se envolve em atropelamento

Da Redação

Ari Correia Lopes, de 59 anos, morador do Distrito da Paz, não resistiu aos ferimentos e morreu no local

O suspeito de amarrar, amordaçar e matar uma idosa de 85 anos em Clevelândia, no Sudoeste do Paraná, na última terça-feira (21), foi preso após se envolver em um acidente na noite desta quarta-feira (22). Ele atropelou e matou um ciclista na BR-373.

O homem conduzia um Celta, quando atropelou um ciclista na altura do quilômetro 414, na região do município de Candói. Ari Correia Lopes, de 59 anos, morador do Distrito da Paz, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito tentou fugir logo após o acidente, e deixou para trás uma passageira do carro, que estava ferida. A mulher foi atendida pelas equipes de socorro e encaminhada a um hospital da região com suspeita de fratura.

Equipes da Polícia Militar (PM) de Reserva do Iguaçu fizeram buscas e localizaram o homem que foi detido e, então, encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pinhão.





Morte da idosa

Uma idosa, de 85 anos de idade, foi encontrada morta, nesta terça-feira (21), dentro de um galpão de madeira nos fundos da sua residência. A ocorrência foi registrada no município de Clevelândia, no Sudoeste do Paraná.

fonte: Aline Meyer/Clevelândia Online

De acordo com informações, a vítima morava sozinha, e vizinhos que sempre mantinham contato com a mulher estranharam sua ausência e foram até a residência verificar a situação A idosa morava em uma casa localizada na Rua Governador Moisés Lupion.

Segundo relato de testemunhas, o imóvel estava todo revirado e a vítima foi encontrada morta no galpão dos fundos, com as mãos amarradas e com a boca amordaçada. Há suspeitas de violência sexual contra a idosa, que serão comprovados com a realização de exames.

