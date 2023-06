Suspeito de ajudar no ataque a escola em Cambé é preso

A Secretaria da Segurança Pública do Estado informou que um outro jovem, também de 21 anos, foi preso no início da noite desta segunda-feira (19) por suspeita de ajudar a organizar ataque a tiros registrado no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná. A Polícia Civil investiga o caso.

continua após publicidade

O atirador, de 21 anos, um ex-aluno da instituição de ensino, que invadiu o local com um revólver e um machadinho, foi preso pela Polícia Militar logo após o crime. Karoline Verri Alves, de 17 anos, foi morta no colégio. Um outro estudante, de 16, segue internado em estado grave no Hospital Universitário de Londrina após levar dois tiros na cabeça.

-LEIA MAIS: Atirador planejou atentado por 4 anos; veja o que a polícia já sabe

continua após publicidade

Segundo a Polícia Civil, o autor dos disparos planejou o ataque durante quatro anos. Em depoimento, o rapaz revelou que estudou no colégio em 2014 e afirma que foi vítima de intenso bullying por parte dos colegas. O criminoso negou que conhecia o casal de namorados, mas um possível vínculo será ainda investigado.

Siga o TNOnline no Google News