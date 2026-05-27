Suspeito de ajudar atirador a matar 3 em Sarandi é preso tentando fugir

Um homem de 36 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (27) por ser suspeito de ajudar o atirador que matou três pessoas em um bar de Sarandi (PR), no Norte do Paraná. Ele estava se preparando para fugir quando foi encontrado pelos agentes em um motel da cidade. A caminhonete dele foi apreendida com diversos objetos pessoais como roupas, desodorante, potes de macarrão instantâneo, além de uma arma e porções de cocaína.

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Segundo o delegado Willian Ribeiro, câmeras de segurança registraram o suspeito buscando o atirador em Maringá e levando-o até as imediações do bar em Sarandi. Ele parou com o veículo em uma rua próxima ao estabelecimento, de onde o atirador saiu e caminhou em direção ao local do crime. "Ele participa do crime, busca o atirador em Maringá, traz para Sarandi, deixa no local dos fatos, onde o atirador vai e efetua os disparos e executa as vítimas", explicou Ribeiro.



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O suspeito não esperou o suspeito retornar, pois percebeu a aproximação da Polícia Militar (PMPR) e fugiu. O delegado informou que ele havia sido ouvido no início da investigação, mas a polícia confirmou que sua versão não era verdadeira. Os agentes foram até a casa dele e dos pais, mas não o encontraram. Ele foi localizado em um motel de Sarandi após uma troca de informações com a PM-PR. Seu celular foi apreendido e será periciado. O homem responde por crimes como tráfico de drogas e receptação.

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O crime original ocorreu na noite de sexta-feira (22). O atirador surpreendeu um adolescente e um casal em um bar no Jardim Verão. As vítimas foram identificadas como Rafael Moreira do Amaral, 37 anos, e sua esposa Jéssica de Jesus Hass, 32 anos, ambos mortos no local.

O adolescente Matheus Souza do Amaral, 15 anos, primo do casal e filho do dono do bar, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Universitário de Maringá, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme a PM-PR, as vítimas não tinham antecedentes criminais. Os policiais apreenderam um colete balístico, uma pistola e dois carregadores abandonados em uma calçada próxima ao bar.

O caso segue sendo investigado para localizar o atirador e identificar a motivação do crime.